Mura, un piano per l’accessibilità. Sopralluogo lungo via Baluardi, percorsi più adatti a fragili e disabili

Un sopralluogo sul percorso delle Mura di via Baluardi a cura del Gruppo di Lavoro per le Mura accessibili è stato svolto nel pomeriggio venerdì a partire dall’area del Baluardo di San Lorenzo (parcheggio ex Mercato cavalli) in occasione del secondo incontro delle attività di partecipazione, promosse dal Comune sul progetto Atuss Ferrara ‘SpaziVerdi_OpenWall - Un nuovo percorso accessibile e intelligente lungo l’arco delle antiche Mura’. All’iniziativa hanno partecipato Leris Fantini, architetto già estensore del Peba, referente incaricato per il coordinamento delle attività di partecipazione affiancato dall’architetto Athenea Sosa Di Lena, Fausto Bertoncelli del Comitato ferrarese area disabili, Alberto Burgio e Giovanni Tuè dell’Unione italiana ciechi e ipocvedenti-Uici accompagnati da Chiara Turolla, il presidente dell’associazione Alice per la lotta all’ictus cerebrale Claudio Mari, il vicepresidente dell’associazione ‘Le passeggiate di Agata’ Stefano Vincenzi, che compongono il gruppo di lavoro insieme a Silvana Messina (Aism) e Carlos Dana (Garante delle persone con disabilità). Per il Comune erano presenti al sopralluogo l’assessore ai Progetti Europei Alessandro Balboni e il capo di gabinetto del Sindaco Alessia Pedrielli. Il progetto si pone come obiettivo lo sviluppo e la realizzazione di un camminamento a inclusione totale nel sovramura, mirato a implementare l’accessibilità a un’utenza fragile o con ridotta capacità motoria o sensoriale.