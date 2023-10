Murale alla stazione ferroviaria: "Così riqualifichiamo le aree urbane degradate"

Cambia aspetto la sala d’attesa della stazione ferroviaria di Argenta. Che ha assunto un nuovo look, grazie ad un murale ideato dalla studentessa Bharati Singh, che frequenta la 2° classe dell’istituto superiore "Rita Levi Montalcini". Una idea, la sua, che il writer Riccardo Buonafede ha concretizzato in un affresco, che rientra in un progetto dal titolo "Giovani Protagonisti". Obiettivo: valorizzare zone, edifici, pareti, ed angoli della città e frazioni, suscitando anche l’interesse di privati. In questo caso il dipinto evidenzia la tematica del tempo e del viaggio, nella fattispecie in treno. Vi hanno collaborato, oltre che gli educatori del centro giovanile, anche allieve ed allievi della suddetta scuola (liceo ed Ipsia) sotto l’egida delle professoresse Alessandra Ferlini ed Ilaria Bencivenni. Il graffito fa parte di un corposo pacchetto di opere di street art, una innovativa forma di arte che ha come finalità la riqualificazione di aree urbane.

n.m.