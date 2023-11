Murale di ’Octofly art’ contro la violenza nei confronti delle donne Il 25 novembre a Portomaggiore è stato un giorno intenso e partecipato per dire no alla violenza di genere. Il murale di Octofly Art e le riflessioni del gruppo Chiave di Lettura sono un segno prezioso per affrontare l'emergenza. Richiesto un impegno collettivo per limitare la libertà delle donne.