"Murales per la Pace in Ucraina a Portomaggiore: Un Faro e i Colori dell'Ucraina" Il Lions e il Comune di Portomaggiore hanno realizzato un murale dedicato alla pace in Ucraina come omaggio ai profughi ospitati. L'opera dell'artista Silvia OctoFlyArt rappresenta un faro con le luci blu e gialle, colori della bandiera ucraina. Un modo per sottolineare il valore sociale della pace.