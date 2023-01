"Muri umidi e scrostati alla camera mortuaria"

La camera mortuaria, dietro l’ex nosocomio di Codigoro, è sicuramente in condizioni non adeguate, per ospitare parenti e amici dei cari estinti. Tante le carenze dall’intonaco al soffitto ed alle pareti, che presenta squarci e aggressioni dell’umidità, avrebbe bisogno di una doverosa manutenzione ed una tinteggiatura con vernice lavabile, più consona per quel luogo, come si verifica in tante altre camere mortuarie.

Fra le altre carenze manca sicuramente un’altro ambiente, magari più piccolo, che si potrebbe realizzare adiacente o attaccandolo a quello all’attuale, cosiddetto di "servizio". Uno spazio per gli operatori delle pompe funebri che si devono occupare della sistemazione e preparazione della salma, poiché si verifica che a volte ci siano anche quattro o cinque salme contemporaneamente. Non è infrequente che questi operatori si vedano costretti, sempre col garbo e la gentilezza che li contraddistinguono, per la presenza di diverse salme nello stesso momento, alcune già sistemate ed altre no, chiedere a chi sta salutando un proprio caro, di uscire per consentire a questi operatori di svolgere il proprio delicato compito. Una sistemazione che in alcuni casi può impiegare anche un’ora di tempo. Tempo fa sembrava che l’amministrazione comunale codigorese, volesse prenderla in gestione, ma poi di questa ipotesi non si è più saputo nulla.

Tuttavia bisognerebbe che l’Ausl, proprietaria della struttura, la sistemasse, proprio per la delicatezza insita a questo locale. Diverse le persone che si lamentano anche della rumorosità del frigo, delle sedie a volte poche, dei telai sverniciati e di vetri, alle finestre, di soli 4 millimetri, decisamente pochi per mantenere l’adeguata temperatura in estate. Proprio per l’indispensabile sensibilità che lo deve caratterizzare, un intervento è decisamente tanto urgente quanto indispensabile.

cla. casta.