Musacci presidente nazionale dei giovani

L’imprenditore ferrarese Matteo Musacci è stato eletto ieri a Roma alla carica di presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio; rimarrà in carica per i prossimi cinque anni. "E’ per me un onore e un privilegio - spiega - questo incarico di primissimo livello nazionale all’interno della confederazione. Lo considero un privilegio poter portare le istanze della mia città e del mio territorio al livelli più alti della Confcommercio. Ferrara è la mia identità, qui sono le mie radici e qui ho mosso i primi passi in confederazione".