Musei aperti e pioggia di note

Durante le festività i musei saranno sempre aperti (tranne il 25 dicembre, giornata di festa durante la quale solo San Cristoforo e la Certosa resteranno visitabili) per accogliere cittadini e turisti. Alla vigilia di Natale non mancherà il tradizionale appuntamento con il presepe sull’acqua, organizzato dal Gruppo subacqueo ferrarese, allestito nel fossato del Castello, a partire dalle 19. In piazza Trento Trieste il 16 dicembre, i Souvenir de Noel: la formazione nata nel 2009 dall’idea dei fondatori di riproporre rivisitazioni natalizie di standard americani vocali anni 50 swing e latin bossa, riarrangiate in versioni insolite e particolari. Il 23 dicembre, nella stessa location, il Coro di voci bianche di San Francesco. Gli eventi saranno alle 18.