Musei digitali. E’ il futuro. Le collezioni sono virtuali

Oggi alle ore 17.30 al Museo di Casa Romei, si terrà la presentazione del libro ’Il museo digitale. Esperienze e progetti’ di Stefania De Vincentis del laboratorio DiDiart-Diagnostica e digitale per l’arte del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Ferrara. L’appuntamento sarà l’occasione per parlare di collezioni digitali, musei virtuali e racconti di opere d’arte, verso un futuro ancora da immaginare. "Grazie all’introduzione di nuove tecnologie per la catalogazione e la comunicazione delle collezioni, sono evidentemente mutati gli approcci ai temi museologici e museografici – spiega De Vincentis –. Emerge ora l’idea che lo spettatore possa giungere a personalizzare una collezione alla quale accedere comodamente da casa".

Il volume raccoglie gli esiti del lavoro di ricerca condotto durante gli anni del dottorato in Scienze Umane svolto all’Università di Ferrara. A dialogare con l’autrice saranno Marcello Balzani, professore del Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara e Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese. Moderatore dell’incontro sarà Marcello Toffanello, direttore del Museo di Casa Romei, con l’introduzione di Marialucia Menegatti, presidente di Ferrariae Decus.

Il libro è il secondo volume della collana Imago Memoriae, Editori Paparo, diretta da Cecilia Vicentini, professoressa dell’Università eCampus e patrocinata dal Comune di Ferrara. Stefania De Vincentis, ricercatrice all’Università Ca’Foscari di Venezia. I suoi interessi e le sue ricerche includono la museografia digitale, l’accesso virtuale all’ambiente museale, i modelli di descrizione per le collezioni digitalizzate.