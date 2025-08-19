Musei nazionali di Ferrara: "Al lavoro per rafforzare l’identità rinascimentale"

Giorgio Cozzolino è il direttore nominato a inizio agosto dei Musei Nazionali di Ferrara, un ente, frutto della riforma ministeriale del 2023, che raggruppa Pinacoteca Nazionale-Palazzo Diamanti, Museo Archeologico Nazionale-Palazzo Costabili, Casa Romei e Casa Minerbi, rendendo di fatto le collezioni ferraresi indipendenti da quelle modenesi.

È importante che nel suo nuovo ruolo abbia accettato di parlare con la stampa locale.

"Le devo dire in premessa che, avendo preso servizio a fine luglio, pensavo di aspettare la fine del mese di agosto per una conferenza stampa, ma su un giornale della cronaca locale è uscita una informazione inesatta relativa al fatto che i Musei Nazionali non avessero avuto un bando… quindi per correggere il tiro abbiamo fatto un comunicato anticipando i tempi e annunciando la mia nomina a direttore".

Per una istituzione come quella dirige, un aspetto fondamentale è la creazione di legami con il tessuto cittadino.

"Su questo, come su altri aspetti, forse la creazione del nostro nuovo istituto può essere utile".

In che senso?

"Nel senso che può rafforzare la cifra identitaria come città di cultura essenzialmente rinascimentale, ma anche con produzioni ricchissime sia precedenti che successive, e attraverso questa identità trovare un filo rosso che ne sviluppi una ancora più forte. Un possibile filo rosso che collega le nostre collezioni è il fatto che si trovino tutte in residenze rinascimentali: perché questo sono Palazzo Diamanti, Casa Romei, Palazzo Costabili".

È la grande forza dei musei ferraresi: il museo stesso è anche il contenitore.

"E questo, in un’offerta al pubblico e agli studiosi, può rappresentare quel valore in più che il nostro nuovo istituto deve saper cogliere per lanciarsi nel panorama culturale quantomeno regionale, anche se i Musei Nazionali di Ferrara hanno una rilevanza nazionale: per questo hanno meritato l’autonomia amministrativa".

Si aspettava di poter dirigere questa nuova realtà?

"Sono uno dei dirigenti di ruolo più anziani nell’amministrazione del Ministero della Cultura. Nel 2021 sono stato nominato direttore regionale dei musei dell’Emilia-Romagna, su mia scelta precisa: volevo provare un’esperienza nel campo museale post-riforma. Mi ero occupato di musei anche da soprintendente, prima della riforma Franceschini. Sono a fine carriera e sono contento di chiuderla a Ferrara, non solo perché è una delle città più importanti del mondo dal punto di vista culturale, ma anche perché avendo iniziato la mia carriera nel ministero, nel 1991, in Soprintendenza, credo di dovere molto a questa regione e a questa realtà, che mi ha ospitato e mi ha dato la possibilità di crescere professionalmente: insomma, mi sembra giusto restituire l’esperienza che ho maturato a un istituto che ha bisogno di essere lanciato. Penso che mi abbiano scelto anche per questo: c’è del lavoro materiale da sviluppare in questa fase. È una macchina pronta: ha solo bisogno di carburante".

Quando riaprirete Casa Romei?

"Voglio essere chiaro. Abbiamo una serie di cantieri, sia su Casa Romei che sul Museo Archeologico. Non ho ancora incontrato i responsabili: uno dei miei primi propositi sarà fare un briefing sulla questione. Casa Romei è chiusa da quasi un anno e mi dispiace molto: per una serie di attività e iniziative aveva raggiunto un buon livello di frequentazione da parte del pubblico. Il cantiere ha avuto problemi di natura tecnica. Alla cittadinanza andrà spiegato".

Quando potrà accedere il pubblico a Casa Minerbi?

"Ero lì 24 ore fa. Dopo che venne esercitato il diritto di prelazione, negli anni Novanta, l’apertura al pubblico era già prevista, ma per una serie di fattori si è ritardata la convenzione con il Comune di Ferrara (il luogo è soggetto a un singolare intreccio di proprietà, ndr.). Si sono aggiunte altre vicissitudini e alcuni problemi di umidità negli ultimi mesi. Stiamo comunque lavorando all’allestimento. Non voglio fare promesse: spero solo che entro fine anno Casa Minerbi sia aperta".