Musei presi d’assalto nel weekend Oltre 4.500 persone alle mostre

Con gli oltre 1.300 visitatori che tra sabato e domenica hanno fatto visita alla nuova mostra ‘Rinascimento’ di palazzo Diamanti, che ne ha segnato la riapertura post lavori, salgono a circa 4.500 le presenze complessive nei musei civici e alle mostre di Ferrara nell’intero fine settimana (da venerdì a domenica). Inoltre, il dato dei 1.300 (1.304 per la precisione) che tra sabato e domenica hanno affollato palazzo Diamanti è quasi tre volte quello registrato nei primi due giorni dell’ultima mostra pre-Covid: ‘De Nittis e la rivoluzione dello sguardo’, quando – tra domenica 1 dicembre e lunedì 2 dicembre 2019 – avevano popolato gli spazi espositivi 510 persone. "La riapertura di palazzo Diamanti e la grande mostra sul Rinascimento a Ferrara si sono confermati, numeri alla mano, eventi attesissimi", dice il sindaco Alan Fabbri, ringraziando Vittorio Sgarbi "per la straordinaria intuizione e per il lavoro realizzato dalla Fondazione Ferrara Arte nella riscoperta dei grandi autori del Rinascimento ferrarese, con opere da tutto il mondo".

Nel complesso, oltre palazzo Diamanti, nell’ultimo weekend, a Ferrara 1.894 persone sono entrate al Castello estense, 854 al museo Schifanoia, 203 al museo della Cattedrale, 139 alla Casa di Ludovico Ariosto, 107 a palazzo Bonacossi. Palazzo Bonacossi che celebra, attraverso le opere di 27 artisti la figura di Vittorio Cini, ferrarese, imprenditore, filantropo, mecenate, di cui ricorreva ieri l’anniversario della nascita (20 febbraio 1885). La mostra sarà aperta ancora questa settimana, per concludersi il 26 febbraio.