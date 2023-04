Museo Casa Romei, meraviglie in onda

Il programma di Rai Radio 3 ‘Le Meraviglie’ dedica due puntate al Museo di Casa Romei, attraverso le parole del direttore Andrea Sardo. La prima è andata in onda ieri alle 13. La seconda, andrà in onda oggi, stesso orario. Ogni puntata, poi, può essere riascoltata in podcast su raiplaysound.it. Mentre ieri si è parlato dei segreti degli spazi aperti, delle logge e dell’architettura del palazzo, oggi, il programma curato da Diego Marras entrerà nelle diverse stanze che rispecchiano le biografie di alcuni dei personaggi più illustri della storia di Ferrara. Tuttavia, Casa Romei è anche un luogo di dialogo tra le arti attraverso i secoli, come accade nel Giardino delle Sibille dove l’opera dello scultore contemporaneo Paolo Spinoglio si rispecchia nelle decorazioni. Un luogo che custodisce opere iconiche del passato ma che guarda ad una forte relazione con la città.