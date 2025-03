Museo civico aperto domenica

Domenica il Museo civico di Argenta apre le porte al pubblico, evento che si replicherà venerdì 25 aprile e domenica 25 maggio. Sarà possibile in questi giorni accedere all’edificio storico prenotando una visita guidata per gruppi minimo di cinque persone, con data da concordare con la segreteria, oppure iscrivendosi agli eventi organizzati. Domenica alle 16 il tema della visita avrà per tema "Storia di un pellegrino errante": una passeggiata guidata con accompagnatore con partenza dallo Iat e arrivo al Museo civico; a seguire visita guidata per osservare l’insegna di pellegrinaggio custodita all’interno del museo, approfondimento sui pellegrini e mete di pellegrinaggio. Venerdì 25 aprile apertura dalle 15 alle 19 con tema: "Storie di vita quotidiana ad Argenta nel Trecento". Alle 16 visita guidata: una popolana locale racconta la vita quotidiana nel Medioevo.