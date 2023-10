"Museo del Delta, la Cornelio non va rimossa"

Ad accendere la miccia è il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. E il suo è un attacco frontale al sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri. Il terreno dello scontro è il Museo del Delta antico (all’interno dell’imponente architettura neoclassica del Settecentesco ospedale degli Infermi), o meglio la nomina del nuovo direttore. Sì perché se per il primo cittadino quella di Marco Bruni – archeologo, già in forza al Comune di Comacchio che ha raccolto il testimone di Caterina Cornelio – è "una scelta eccellente", il sottosegretario non la vede allo stesso modo. "Personalmente – spiega Sgarbi al Carlino – non conosco i meriti di Bruni, ma conosco alla perfezione quelli di Cornelio, verso la quale il primo cittadino ha avuto un comportamento esecrabile".

Secondo il critico d’arte "non sarebbe costato nulla mantenere, per Cornelio, una posizione di consulenza gratuita. Anzi, avrebbe fatto un grande lavoro al museo, affiancando Bruni nella gestione". Insomma, nulla di personale contro il nuovo direttore scientifico che, dal primo di ottobre, è al vertice della più prestigiosa istituzione culturale della Costa. Bensì, le accuse mosse da Sgarbi sono finalizzate a sottolineare una "visione miope e profondamente disattenta al merito". "Negri si è dimostrato poco lungimirante – riprende Sgarbi – e mettere alla porta una persona di cultura e grande capacità come Caterina Cornelio è un atto irresponsabile. Per cui a Cornelio va tutta la mia solidarietà".

In realtà, il sottosegretario ha già ingaggiato una ‘battaglia’ parallela per "preservare la professionalità di una persona che, tra gli altri, ha lavorato anche con Malnati". E la ‘battaglia’ in questione contemplerebbe un ruolo di consulenza nell’ambito della Soprintendenza alle Belle Arti. "Ho dato mandato alla Soprintendenza – rivela Sgarbi – di sondare la disponibilità di Cornelio ad assumere un incarico di consulenza nell’ambito della Soprintendenza. Un ruolo che le permetterebbe in qualche modo di seguire il lavoro del Museo del Delta Antico. Per il momento la risposta è stata negativa. E la motivazione sarebbe che Cornelio è rimasta profondamente offesa dal modo in cui è stata trattata dal sindaco Negri". E ancora Sgarbi, che crede ancora in un ravvedimento dell’amministrazione: "Tuttavia, confido che ci possa essere un ripensamento e possa accettare questa opportunità".

È scontro aperto. Sgarbi non ha nessuna intenzione di fermarsi. "Sicuramente l’amministrazione comacchiese e il sindaco Negri in particolare – conclude – avranno bisogno di me e del sottosegretariato alla Cultura. Ebbene, qualora dovesse capitare, sarò severissimo". Il critico d’arte affonda i colpi: "Non è accettabile – conclude Sgarbi – trattare una professionista come Cornelio in questo modo". Ne vedremo, sicuramente, ancora delle belle. A meno che qualcuno dei due faccia un passo indietro.