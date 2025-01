Museo della cattedrale. Monsignor Zanella a capo del consiglio

Nuovo consiglio di gestione per il Museo della Cattedrale. Un nuovo presidente e due nuovi membri. Nel pomeriggio di ieri si è svolto a Palazzo Bonacossi, sede del Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara, il consiglio di gestione del Museo della Cattedrale. La seduta ha visto per la prima volta la partecipazione dei nuovi membri nominati per il triennio 2025 - 2027 che collaboreranno alla gestione e programmazione delle attività del Museo. A fianco dell’assessore alla cultura del Comune, Marco Gulinelli, delegato del sindaco Alan Fabbri come rappresentante dell’amministrazione, e della direttrice del Museo, Ethel Guidi, hanno trovato posto monsignor Graziano Donà e Marialucia Menegatti come rappresentanti del Capitolo della Cattedrale e Barbara Giordano come delegata dell’Ordinario Diocesano. Il consiglio, insieme al conservatore museale Romeo Pio Cristofori, ha ringraziato monsignor Graziano Donà per la presidenza svolta nel periodo che va dal 2021 al 2024 e ha eletto monsignor Stefano Zanella come nuovo presidente, ricoprirà questa carica per il prossimo triennio.

Nella seduta che si è rivelata assai proficua, l’ente di gestione del Museo di Via san Romano ha inoltre affrontato le questioni economiche di bilancio e ha discusso circa le numerose richieste di prestito di opere giunte negli scorsi mesi. "E’ una grande soddisfazione poter accogliere nel consiglio di gestione le dottoresse Menegatti e Giordano nonché il nuovo presidente don Stefano", afferma visibilmente soddisfatto l’assessore Marco Gulinelli. "Sono sicuro – così ha proseguito l’assessore del Comune – che la loro preparazione e la straordinaria affezione per il nostro prestigioso museo favoriranno lo sviluppo di questa ancora troppo poco valorizzata sede espositiva".

Il Museo, sede di una collezione unica che testimonia la straordinaria ricchezza storica ed artistica del principale tempio cittadino, è visitabile tutti i giorni dal martedì fino alla domenica. Questi sono gli orari. La mattina, dalle 9,30 alle 13. E il pomeriggio dalle 15 alle 18. Il Museo della Cattedrale di Ferrara, che si trova nella ex Chiesa di San Romano, fa parte del sistema dei Musei Civici d’Arte Antica ed è costituito prevalentemente da opere originariamente esposte nella Cattedrale.