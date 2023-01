Museo della ciclistica "Un secolo di storie"

Abbracciata da una folta platea, ieri la Ciclistica Centese ha inaugurato il suo museo ospitato all’interno della Gipsoteca di Cento. Un vero gioiellino che tra foto, trofei è maglie è capace di far ripercorrere gli ultimi 150 anni della storia del pedale e quella centese, ben strette tra loro, regalando alla provincia di Ferrara, il primo museo del ciclismo, raccontando i 112 anni della Ciclistica Centese, i tanti campioni che hanno vestito la maglia e il suo legame col Velodromo di Cento. Un inaugurazione che ha visto la presenza di ex campioni come Roberto Pirani, Guglielmo Alberghini, Bruno Marchetti, il tricolore Giorgio Patrese, l’azzurro Zuppiroli, i rappresentanti di Stella Alpina e Sancarlese e Mirko Rimessi di Unasci che ha sottolineato quanto ‘sia prezioso preservare la memoria dello sport, la socialità e la cultura’’.

Dopo il suono della storica campana, il vicepresidente Adelmo Resca ha detto subito essere ‘la prima gara della nuova Ciclistica Centese che ha voluto creare uno spazio per mantenere la memoria’ seguito dal presidente Mauro Biondi che a ricordato essere ‘una piccola società ma con una grande passione’ e Donatella Cavicchi della Gipsoteca che si è detta ‘felice di fare rete in quel luogo dove il ciclismo non poteva mancare’. "Oggi a Cento è più difficile organizzare gare e mi rattrista vedere fermo anche il Velodromo che abbiamo intitolato – sono le parole del 90enne e presidente onorario Giuseppe Fregni che accompagnerà i visitatori nel museo – abbiamo avuto campioni che hanno fatto grande la Ciclistica e portato il nome di Cento nel mondo a partire da Ardizzoni e Ghisellini per finire con Balykin. E’ a loro che oggi dico grazie e a chi è stato vicino alla Ciclistica come i compianti Orsi e Proni. Oggi è per me una grande soddisfazione vedere questo museo perché è certezza che sarà tutto conservato". "Questa iniziativa è importante per tenere in vita il cuore pulsante del volontariato, valorizzandolo", conclude l’assessore Vito Salatiello.