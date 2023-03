Museo della Resistenza "Palazzo Pico Cavalieri, disco verde al progetto A luglio il cantiere"

di Federico Di Bisceglie

A luglio inizieranno i lavori di restauro della Casa della Patria. E questa è già una buona notizia. Sì, perché proprio lì – al piano nobile – verrà collocato il museo del Risorgimento e della Resistenza la cui chiusura (nella sede originaria) ha fatto molto discutere. La prima a occuparsene formalmente, ormai circa due anni fa, fu la consigliera dem Ilaria Baraldi che protocollò un documento discusso in consiglio comunale. L’altro giorno è arrivata anche una risoluzione del neo consigliere dem, Davide Nanni. Ora, a dare rassicurazioni, è l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli (non prima di aver ricordato il sacrificio dei tre eroi risorgimentali (Giacomo Succi, Domenico Malagutti e Luigi Parmeggiani che il 16 marzo 1853 furono giustiziati dai soldati austriaci). "La Regione – spiega Gulinelli – ha dato l’autorizzazione sismica nel dicembre scorso e, il progetto esecutivo per il recupero del palazzo Pico Cavalieri, è stato approvato il tre marzo. L’apertura per il bando di gara avverrà ragionevolmente tra la fine di questo e l’inizio del mese prossimo. Per cui, da luglio, partiremo col cantiere". Si tratta di un finanziamento da quasi due milioni di euro (1,8 milioni di euro). La parte più cospicua è costituita da fondi regionali (oltre un milione di euro), mentre il Comune compartecipa con 761 mila euro. "La durata del cantiere – prosegue l’assessore alla Cultura – presuppone un paio d’anni di lavori. Mentre si eseguiranno i lavori verrà predisposto, con fondi comunali previsti nel bilancio 2024, un progetto di allestimento per la ricollocazione al piano nobile del Museo del Risorgimento e Resistenza. E’ già stato costituito, a partire dal febbraio 2021, un gruppo di lavoro con importanti partner, per la predisposizione del progetto di riallestimento delle collezioni del Museo del Risorgimento e della Resistenza". Per quanto riguarda le collezioni del Museo, l’assessore precisa che "sono state, prima della chiusura del museo, censite per la prima volta nella loro completezza visto che non esisteva alcun documento che elencasse i materiali contenuti sia nel museo che nel sottotetto dove erano negli anni stati "immagazzinati", senza nessuna attenzione conservativa, importanti oggetti".

Nella sede di Porta Paola "sono stati trasferiti i documenti cartacei, oggetto di studio e consultazione da parte del pubblico, principalmente studenti e studiosi – così Gulinelli –. L’operazione è avvenuta a seguito del ricevimento, da parte della soprintendenza archivistica e Bibliografica dell’Emilia-Romagna di un’apposita autorizzazione". Nel corso del 2022, "sono proseguite le attività didattiche con le scuole e molte sono state le iniziative programmate negli spazi di Porta Paola, svolte anche in collaborazione con le associazioni locali. Si è trattato di oltre 40 iniziative che hanno avuto un totale di 2377 presenze". Tanto è stato "l’impegno profuso per salvaguardare il patrimonio di documenti e materiali che, per anni, sono stati abbandonati nel sottotetto della vecchia sede museale", ricorda Gulinelli. Insomma "l’intento con il quale il team dei Musei d’arte sta lavorando è proprio quello di valorizzare al massimo tutti gli oggetti delle raccolte del Museo del Risorgimento e della Resistenza, sia per tipologia che per epoca diversa".