Museo Delta Antico, parte la rassegna ’Primavera d’autore’

Con l’arrivo della bella stagione, ha inizio la tradizionale rassegna letteraria dal titolo ‘Primavera d’autore’, organizzata dalla Biblioteca ‘L.A. Muratori’ in collaborazione con il Museo Delta Antico di Comacchio, e che prevede una serie di sette incontri che si susseguiranno sino al 5 maggio. Il primo appuntamento si terrà giovedì alle 16.30 alla Biblioteca di Palazzo Bellini e vedrà protagonista Annamaria Guidi, autrice de ‘Il Canto della natura’, con la prefazione di Gina Nalini Montanari (Faust edizioni, 2022). Esordio poetico dell’artista comacchiese, autrice della raccolta di poesie scandite in quattro momenti, come i tempi in cui si articola la musica di una sinfonia. Il tema dominante l’intero spartito è la contemplazione del paesaggio che abbraccia con il mare e le valli, le fertili vigne e l’antica città di Comacchio.