Museo Delta Antico, visite guidate alla città etrusca

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il Museo Delta Antico propone un ricco programma di visite guidate. Venerdì e sabato alle 18, l’appuntamento sarà alla sezione ‘open air’ di Stazione Foce per conoscere meglio l’abitato dell’antica città etrusca di Spina: al termine, ci sarà un aperitivo in collaborazione con il ristorante Il Bettolino di Foce. Il costo è di 20 euro a persona; ragazzi 11-18 anni 12 euro; bambini fino a 10 anni gratuito. La prenotazione è obbligatoria. Domenica alle 11, invece, ci sarà la visita guidata al Museo, alla scoperta del patrimonio archeologico del territorio: il costo è di 6 euro a persona; ragazzi 11-18 anni 3 euro; bambini fino a 10 anni gratuito; più extra ticket da tariffario. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria. Per prenotazioni: 0533-311316; [email protected]