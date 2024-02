Museo di Casa Romei. Tornano i concerti del Conservatorio

La stagione 2024 dei Concerti a Casa Romei si apre domani con il concerto per piano solo della pianista albanese Marsida Koni, docente del Frescobaldi, che presenterà al pubblico la musica del suo paese d’origine, relativa al periodo segnato dalla dittatura di Enver Hoxha. Marsida Koni è considerata in Albania come una delle cento ’eccellenze albanesi’ nel mondo; lo certifica l’inserimento nel libro d’onore pubblicato nel 2012, in occasione del Centenario dell’Indipendenza dello Stato, da ’Albanian Excellence’. Il repertorio presentato è tratto dal progetto discografico pubblicato nel 2018 per la casa discografica Brilliant Classics ’Albanian Piano Music’ dal cd ’Shqiperia Ne Art - Albanian Piano Works’ - Musiche albanesi del ‘900 del 2019. La rassegna prosegue giovedì 15 febbraio con un concerto molto originale dal titolo ’Geek Music: la musica nei videogames e film fantasy’ proposto dal duo padre-figlia, Stefano e Marta Melloni. Il concerto è un viaggio tra iconiche colonne sonore di videogiochi e film fantasy. Eroi rinascimentali protagonisti nell’appuntamento di giovedì 21 febbraio dedicato ad Orlando, personaggio che rappresentò il campione di umanità, forza e infine follìa nel quale specchiare la realtà politica e sociale della Ferrara del ‘500. E’ in questa suggestione epica che si snoda il programma proposto dall’ensemble di docenti dell’area antica del Conservatorio, composto da Marina De Liso soprano, Laura Pontecorvo traversiere di Assisi, Perikli Pite viola da gamba soprano e viola bassa, Francesco Tomasi liuto, Marina Scaioli spinetta, Susanna Guerrini voce recitante, in un percorso che avvolge il testo poetico di musica vocale e strumentale e in cui la stessa recitazione, come all’epoca dei trovieri, si fa musica. Il quartetto ’Neapolix 4’, formato da Ambra Bianchi voce e flauto, Pasquale Morgante pianoforte, Riccardo Trasselli contrabbasso, Giovanni Ziparo percussioni, protagonista giovedì 29 febbraio, si propone di reinterpretare il repertorio della canzone tradizionale napoletana, rileggendo alcuni brani in maniera creativa. I Concerti del Conservatorio a Casa Romei iniziano alle 17, presso il Museo di Casa Romei in via Savonarola 28, Ferrara. Ingresso: intero 5 euro, agevolato 2 euro (18-25 anni), gratuità di legge, MyFe Card e abbonati con Carta Romei. Info e prenotazioni allo 0532 234130.