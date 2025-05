Museo di storia naturale, la svolta: "Sarà uno spazio accessibile a tutti"

Da domani al 22 maggio nuova azione del progetto Look-Up! parte della strategia Atuss Ferrara. Rigenerazione accessibile e potenziamento del Museo di Storia Naturale, un ciclo di incontri del percorso partecipato. Il vicesindaco Balboni: "Cittadini ed esperti insieme al lavoro per rendere il museo all’avanguardia nella accesssibilità for all". Prenderà il via nei prossimi giorni un ciclo di incontri organizzati e finanziati nell’ambito del percorso partecipato relativo al progetto "Macroscopio - Rigenerazione accessibile e potenziamento del Museo di Storia Naturale, per nuove visioni di ecologia e sostenibilità" parte della strategia Atuss Look-Up! del Comune. L’iniziativa, che ha per titolo ’Inclusive & friendly museum spaces’, è curata dall’associazione Design for All Italia che è coinvolta dal Comune nelle attività di progettazione partecipata per l’allestimento del Museo di Storia Naturale. L’obiettivo è valutare, attraverso un approccio partecipativo, spazi e allestimenti museali inclusivi, valorizzando il progetto già consegnato al Comune grazie a un coinvolgimento di utenti e ‘stakeholder’. "Il percorso rende concreto, negli spazi museali che verranno riqualificati, il concetto di ‘accessibilità per tutti’ – spiega il vicesindaco Alessandro Balboni –. Abbiamo affiancato ogni passaggio della progettazione di riqualificazione della strategia Atuss, finanziata con 8 milioni di fondi europei e 4 milioni di investimenti comunali, con percorsi dedicati alla partecipazione e al coinvolgimento dei cittadini. In questo caso lavoreremo sulle soluzioni più adatte e rendere il nuovo Museo di Storia Naturale all’avanguardia in termini di accessibilità a tutti i livelli". Domani, dalle 16 alle 19, ritrovo presso il Museo di Storia Naturale (Largo Vancini 2) per sopralluogo per poi proseguire presso la sala Zanotti, in piazza del Municipio. Tema: Wayfinding e orientamento. Martedì 20, dalle 16 alle 19, sala Zanotti. Tema: Apparati didascalici. Giovedì 22, dalle 16 alle 19, sala Zanotti.