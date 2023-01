Museo gremito per le opere di Tassi e i racconti di Ghirri e Celati

C’è un paese, un angolo di pianura, che ha sete di cultura e che la vive e la applaude. E’ successo anche domenica, in occasione dell’iniziativa "Il sentimento della provincia, ricordando Gianni Celati e Luigi Ghirri" a Stellata che, contemporaneamente, ha incornicato, in uno sguardo che libera, le opere esposte di Stefano Tassi con la sua ‘fotografia anemica’ che apre a spazi infiniti di pianura. La sala del museo era gremita. C’era chi ascoltava dalla porta. Una porta che dai libri di Celati, alle foto di Ghirri, attraverso i racconti di Bregola, Simonazzi e Talon, ha aperto ad una passeggiata libera di pagine e di immagini. Là dove quello che non si vede è tutto da inventare.