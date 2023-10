Museo, il Comune a Sgarbi: "Nessuna offesa a Cornelio"

Non si fa attendere la replica del Comune all’intervento del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che ieri, sul nostro giornale, è intervenuto sulla nomina del nuovo direttore del Museo del Delta Antico. Parole dure sono state rivolte dal critico d’arte nei confronti del sindaco Pierluigi Negri che, a suo parere, avrebbe dovuto preservare la professionalità di Caterina Cornelio (direttrice uscente) nell’ambito della gestione della struttura. A fronte di questo intervento, il Comune ha così ritenuto necessario intervenire, "così da assicurare una corretta lettura dei fatti – si legge nella nota dell’amministrazione –. Precisiamo innanzitutto che non si tratta di una rimozione. Il 30 settembre, infatti, Cornelio ha concluso regolarmente e consapevolmente il proprio incarico da direttore scientifico del Museo Delta Antico. Nessuna rimozione, quindi, ma la conclusione di un percorso e l’avvio di una nuova fase con il conferimento dell’incarico ad una professionalità interna all’ente".

Dal primo ottobre, infatti, l’incarico di direttore del Museo del Delta Antico è stato affidato a Marco Bruni, in organico all’Ufficio Cultura del Comune di Comacchio dal dicembre 2022 in qualità di archeologo, a supporto di iniziative culturali e del settore Lavori Pubblici con cui svolge attività di indagine e ricerca. Da parte del Comune, inoltre, si esprime sorpresa per "le dichiarazioni del sottosegretario Sgarbi secondo cui ‘Cornelio è rimasta profondamente offesa dal modo in cui è stata trattata dal sindaco Negri’. Ciò non corrisponde al vero in quanto l’amministrazione, in più occasioni, durante incontri pubblici e privati, ha espresso gratitudine a Cornelio per il lavoro svolto. Proprio la dottoressa ha condiviso con l’amministrazione tale percorso ed è stata lei stessa a confermarlo durante un importante convegno archeologico, tenutosi sabato 7 ottobre a Comacchio. Nel suo intervento, infatti, ha ringraziato pubblicamente l’Amministrazione e si è complimentata con il nuovo Direttore, l’archeologo Marco Bruni".

Richiamando alcune parole espresse dal sottosegretario alla Cultura, l’amministrazione conclude la propria replica sottolineando che "nei comportamenti delle persone e nelle scelte adottate, legittime, non c’è nulla di ‘irresponsabile’, ‘non accettabile’ o, addirittura, ‘esecrabile’". Dunque il percorso verso la nomina del nuovo direttore del Museo Delta Antico è stato "condiviso", come viene evidenziato nella nota dell’amministrazione.