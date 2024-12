Museo Schifanoia: apertura gratuita per promuovere accessibilità e inclusione

Nelle giornate di venerdi e sabato, il Museo Schifanoia (via Scandinavia 23), resterà aperto al pubblico gratuitamente. Lo scopo: presentare le numerose azioni realizzate nell’ambito del progetto Pnrr per la 'rimozione delle barriere fisiche e cognitive in museo, biblioteche e archivi'.

L’evento è rivolto alla cittadinanza, alle scuole, alle varie associazioni del territorio e ai turisti. Durante tutto l’orario di apertura del Museo - dalle 10 del mattino alle 19 - saranno messi a disposizione numerosi mediatori museali specializzati, il cui compito sarà quello di accogliere i differenti pubblici. I collaboratori presenteranno il palazzo e illustreranno il progetto Pnrr, mostrando i nuovi supporti tattili e multimediali, presenti lungo tutto il percorso espositivo.

Il servizio sarà disponibile anche in italiano, inglese e francese, in un’ottica di inclusione culturale turistica. Sia venerdì che sabato, alle 16, sono in programma due visite animate, aperte a tutti, che prevedono anche lo svolgimento di attività laboratoriali, condotte da educatori museali di 'Senza titolo'. A collaborare con loro: l’associazione 'Il nodo' e l’Ente Nazionale Sordi.

A disposizione del pubblico ci sarà anche un supporto cartaceo, ideato appositamente per l’occasione. Si tratta di una guida a più voci, utilizzabile da pubblici diversi, grazie anche a un approccio interdisciplinare, capace di mettere in relazione diversi ambiti del sapere, linguaggi e culture. I contenuti proposti, anche se possono sembrare distanti nel tempo - e quindi di difficile fruizione - saranno tuttavia attualizzati dai partecipanti, attraverso aneddoti di vissuto quotidiano. Ciò per favorire l’accessibilità, a livello generale, al patrimonio culturale.

L’obiettivo delle giornate di apertura 'Officina Schifanoia' è quello di attivare dinamiche di condivisione con tutti i potenziali pubblici, invitando gli utenti a tornare e sfruttare al massimo, anche autonomamente, il tesoro che il museo mette a disposizione. "Questa iniziativa – spiega l’Assessore comunale alla Cultura Marco Gulinelli – mira a promuovere le molteplici iniziative culturali, in un’ottica di accessibilità e inclusione, per far sì che tutti possano godere del nostro ricco patrimonio artistico e storico".

È consigliata la prenotazione al sito infosenzatitolo.it