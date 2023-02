Museo, storia e radici del territorio custodite nei nuovi allestimenti

COMACCHIO

Svelati ieri al pubblico, i nuovi allestimenti del Museo Delta Antico. Le sale, che raccontano la storia e le radici del territorio, sono state arricchite di ulteriori reperti e percorsi inclusivi grazie alla sinergia tra diversi enti. Dopo la cerimonia del taglio del nastro, è stato possibile visitare il nuovo banco tattile ‘La storia tra le mani’, che vede esposti reperti originali depositati al Museo Delta Antico dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bologna, Modena, Reggio-Emilia e Ferrara e dalla Direzione Regionale Musei, e allestito in collaborazione con l’Unione Ciechi di Ferrara e l’Istituto ‘Cavazza’ di Bologna. Poi, la presentazione del corredo della tomba 579 di Valle Trebba, una inumazione femminile del 440 a.C., caratterizzato da un cratere monumentale (con raffigurazioni de ‘I sette contro Tebe’), segnacolo funerario e monili in oro, in parte restaurato grazie alla contributo del Rotary Club Comacchio, Codigoro e Terre Pomposiane. Due teche sono state dedicate ai reperti recuperati a seguito di sequestri delle forze dell’ordine, in particolare Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri. E ancora, le suppellettili provenienti dai più recenti scavi dell’Università di Zurigo nell’abitato di Spina, cui si aggiungono le aule didattiche e supporti tecnologici.

Una serie di novità che fanno del Museo del Delta Antico uno spazio vivo e in continua evoluzione, anche grazie al prosieguo delle attività di scavo, ricerca e studio sul territorio. Tutti aspetti che sono stati trattati nell’incontro svolto alla sala polivalente di Palazzo Bellini che ha anticipato la visita ai nuovi allestimenti: relatori sono stati il sindaco Pierluigi Negri, l’assessore alla Cultura Emanuele Mari, Sara Campagnari della Sorprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, il direttore del Museo Archeologico di Ferrara Tiziano Trocchi, la direttrice del Museo Delta Antico Caterina Cornelio e Patrizia Guidi di Co.Ge.Tour., i cui interventi sono stati coordinati dal dirigente del Settore Cultura Roberto Cantagalli. In platea autorità civili, militari, studiosi e cittadini, che non hanno voluto mancare all’appuntamento. "Quando si parla di archeologia a Comacchio – ha ricordato il primo cittadino –, si tocca uno dei temi più sentiti e partecipati, un valore identitario nel quale la comunità, ancora oggi, si riconosce, perché si parla di storia, ma anche di radici".

Valerio Franzoni