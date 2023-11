Museo Storia Naturale, operazione di rilancio: "Impegno strategico"

Scadrà lunedì 4 dicembre alle 12 il termine per partecipare al bando del Comune di Ferrara pubblicato da lunedì 30 ottobre, per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura dei lavori di adeguamento e valorizzazione del Museo di Storia Naturale, per l’importo a base d’appalto di 322.416,59 euro. "Il Museo di Storia Naturale – sottolinea l’assessore comunale Alessandro Balboni (foto) – è un’istituzione amata da tutti i ferraresi. Una struttura comunale che svolge importanti attività di ricerca e di educazione. La sede ha bisogno di ammodernamento e rilancio. Per questo motivo, è stato posto al centro dell’azione della nostra amministrazione. Questo progetto trasformerà il Museo di Storia Naturale in una sede moderna, innovativa, dedicata alla divulgazione e all’innovazione ambientale e scientifica".