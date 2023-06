Musica a fiumi lungo la darsena Bollicine e ritmi, serate da ballare

Rio Latino, fino al 2 luglio nella Nuova Darsena. La manifestazione nasce dall’idea di unire buon cibo, buon vino, musica e ballo. Il festival, patrocinato dal Comune, prevede, ogni sera, spettacoli, ballo con dj, animazione con ritmi provenienti dall’America Latina ma anche da tutto il resto del mondo.

Così Angela Travagli, assessore: "Sono soddisfatta di come gli eventi sulla Darsena prendono sempre più consistenza". Saranno 17 le aree di ristorazione. Oggi la pista Imbarcadero sarà dedicata ai più piccoli con animazione della scuola Ms Danza che porterà anche show di giovani ballerini oltre agli spettacoli dei bimbi delle scuole Los Rumberos con Jessica Vignali e Caribe Club di Cristina e Serafino. Domani un momento aperitivo a suon di Dancehall con ‘Pon di River II Edition’, selezione musicale sarà curata da Botz Dj ed animazione con Boom’n’Smash Dancehall Crew. Sabato 1 luglio la pista Imbarcadero ospiterà un Aperi-Multietnik show di generi e provenienze diverse dalla Capoeira alla Kizomba alla Danza Orientale con le scuole Ms Danza, Los Rumberos, Stelle del Sahara e Coquino Baiano Ferrara. Domenica 2 luglio ultimo appuntamento nella pista Imbarcadero che aprirà alle 17 con Zumba Party (aperto a tutti). Alle 18,30, Milonga al Tramonto con la selezione di Tango curata da dj El Popul e le scuole La Divina Tango di Isabella Fusi e Tango Diferente di Stefano Tebaldi ed Emanuela Iannice. Per le serate nella pista ‘Salsodromo’, dalle 21.30 in poi si ballerà Salsa, Bachata e Kizomba con Dj, gruppi dal vivo, show delle tante scuole partner dell’evento. Oggi due scuole offriranno i loro show: Caribe Club di Serafino e Cristina e Latin Project di Nadir, Linda, Ilenia e Piermarco. In consolle Pedro La Formula Dj. Domani musica dal vivo con il cantante e compositore cubano Mario Crespo Martinez. In consolle Luca Biadolla Dj, ospite il maestro, coreografo, ballerino cubano Fernando Arozarena. Show della scuola Los Rumberos di Bobo e Anna. Sabato Alfonso Piscopo anima il Salsodromo con la selezione musicale di Chocolate Dj, show della scuola di ballo Ms Danza di Marco Scarazzati e Giulia Bertasi. Domenica, ospite l’associazione Indaco che promuove la danza in carrozzina e l’uso della danza per la riabilitazione e la divulgazione della cultura dell’integrazione. Animerà la pista Alfonso Piscopo, in consolle Tito Valdez dj, show della scuola di ballo Peligro di Luca Zanattini e Daniele Freddi.