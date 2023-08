Musica al ’Giardino per tutti’ La Swingers Orchestra incontra i clarinettisti Tomelleri e Negri

Ritmo swing per il secondo appuntamento della rassegna ’Giardino per Tutti’ a Ferrara, oggi con ingresso gratuito, a partire dalle 21 con la Swingers Orchestra che ripropone il concerto eseguito a Umbria Jazz ‘23 al teatro Morlacchi per i 50 anni del Festival dedicato a due famosi clarinettisti Benny Goodman e Artie Shaw.

Benny Goodman e Artie Shaw sono stati nell’era d’oro dello swing tra i più celebrati e considerati in un periodo storico di grande crisi economica. Le sale da ballo erano riempite di giovani che con grande sacrificio compravano il biglietto per distrarsi da anni difficili che hanno portato alla seconda guerra mondiale. Sia Goodman che Shaw si sono distinti per le formazioni composte da musicisti bianchi e neri proprio quando l’integrazione era impossibile. Shaw ebbe come cantante stabile Billie Holiday e Goodman suonò per anni con Lionel Hampton e Teddy Wilson.

La Swingers Orchestra composta da un ottetto di assoluto prestigio con grandi musicisti (Emilio Soana alla tromba, Michele Vignali sax contralto, Paolo Barbieri sax tenore e Rudy Migliardi al trombone alla front line. Ritmica Stefano Caniato pianoforte e arrangiamenti, Enrico Lazzarini al contrabbasso, Claudio Bonora alla batteria e Delio Barone alla chitarra) accompagnerà nei classici di Goodman e Shaw due giganti del clarinetto come Paolo Tomelleri e Mauro Negri.

Paolo Tomelleri dopo il diploma al conservatorio di Milano ha iniziato una fiorente attività divisa tra il jazz e la musica leggera, collaborando con Enzo Jannacci (di cui è stato per trent’anni il sassofonista e clarinettista), Ornella Vanoni, Giorgio Gaber, Adriano Celentano, Luigi Tenco. Nel jazz ha suonato con un gran numero di artisti italiani e stranieri, tra cui Bruno De Filippi, Lino Patruno, Tony Scott, Joe Venuti, Jimmy McPartland, Rulph Sutton, Clark Terry, Bill Coleman, Phil Woods, Red Mitchell, Bud Freeman.

Solista e direttore d’orchestra di successo, guarda soprattutto al repertorio Swing e Bebop e dirige una propria big band. Ha scritto musica per il cinema, per la pubblicità, pubblicato libri didattici di armonia, solfeggio e studio del clarinetto e si è esibito sui palcoscenici di tutto il mondo. E’ stato per anni il clarinettista del prestigioso club Capolinea di Milano e vanta numerose incisioni discografiche. Mauro Negri è un fuoriclasse del clarinetto, mantovano insegnante al Conservatorio di Mantova, fin da ragazzo si è distinto per le sue capacità . Nel 1984 (appena diciottenne) si classifica secondo al concorso per primo sax indetto dalla Raidi Milano, con la cui orchestra ha collaborato negli anni successivi. Ha suonato con i nomi più rappresentativi del panorama jazzistico mondiale: Richard Galliano, Kenny Wheeler, Billy Cobham, Lee Konitz, Sal Nistico.