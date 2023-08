Musica all’Arginone "Il festival è inclusivo, portiamo un po’ di note e di allegria agli ospiti"

di Francesco Franchella

Alla fine, quello che più colpisce è capire quanto sia importante per i detenuti. O meglio, per gli "ospiti", come li chiama Maria Nicoletta Toscani, direttrice della casa circondariale di Ferrara. Sì, perché non si può che rimanere colpiti dall’ospite (così li chiameremo anche noi) che, sulle note di ‘La flaca’, si alza in piedi, raggiunge Toscani in prima fila e battendo le mani la ringrazia: "sei troppo generosa direttrice". In effetti, lo sforzo per riuscire a portare il Ferrara Buskers Festival all’interno delle mura del carcere di Ferrara dev’essere stato notevole, sia da parte degli educatori e della direzione sia da parte della polizia penitenziaria e della comandante Annalisa Gadaleta. Senza considerare, poi, il lavoro di selezione (e non solo) messo in campo dall’organizzazione dei Buskers, in particolare dalla presidente, Rebecca Bottoni, e dalla project manager, Erika Sarson. "Dove non può arrivare il pubblico, arriviamo noi – commenta Bottoni – perché il Ferrara Buskers Festival è inclusivo per vocazione. In particolare, il mese di agosto, in carcere, è il più difficile". "In estate, i detenuti – aggiunge Sarson – devono affrontare giornate più lunghe: è più difficile riempire il tempo". Proprio per questo, "vogliamo iniziare un progetto più ampio, per non essere presenti soltanto ad agosto". Tornando alla selezione, il compito di alleggerire la detenzione, anche se per poco, è stato affidato giovedì al cileno El Kote artista multidisciplinare il cui lavoro si caratterizza per la fusione di diverse tecniche circensi, clownerie e l’improvvisazione teatrale in grado di trattenere qualsiasi pubblico. Ieri, invece, è stato il turno dei De Heek, uno dei gruppi più svariati ed originali composto da cinque ragazzi di differenti nazionalità per un mix di generi che spazia dalla salsa al funk al rock‘n’roll e alla cumbia, dal folk italiano al reggae, passando per un po’ di swing. "Per noi è un’occasione incredibile. È bellissimo: quando Rebecca ce l’ha chiesto, le abbiamo detto subito di sì. Ne siamo orgogliosi", commenta Guido Lanfranchi, membro della band, mentre allestisce il palco. In platea, più di centocinquanta "ospiti", in barba al caldo.

La prima canzone è un elogio alla libertà e all’indecisione: è ‘Me gustas tu’ di Manu Chao, che precede ‘Tu vuo fa l’americano’, cantata da tutti a squarciagola. Anche dalla direttrice, vera anima del concerto, che balla senza tregua, per poi spiegarci che il vero significato di eventi come questo sta nella libertà. "La libertà che entra in queste mura, nel cuore e nel desiderio dei nostri ospiti, è un ponte che li accompagna all’esterno. Perché loro, che con la sentenza hanno già espiato la colpa, stanno recuperando quella libertà che fuori dovranno difendere, nel rispetto delle norme".