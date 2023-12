"Musica, atti evocativi e immagini. Raccontiamo l’eclettico Pasolini"

"Musica dal vivo, azioni evocative e un ritmo delicato ed incalzante attraverso immagini molto precise e penetranti". Per divulgare la figura di un intellettuale eclettico, ci vuole uno spettacolo eclettico: è il caso della pièce che Teatro Nucleo ha dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini. ‘P.o.p. – Piccola Orchestra Pasolini’ è un progetto nato a Ferrara, ma ormai consolidato a livello internazionale: lo spettacolo ha già girato in Italia e all’estero, da Roma ad Atene, dalla Val Trebbia a Budapest, fino, ovviamente, a Ferrara. Addirittura, grazie all’Istituto Italiano di Cultura di Budapest e al Festival TeatROM, "Pop – spiega il regista di Teatro Nucleo, Marco Luciano – è arrivato in cinque comunità rom, situate in altrettanti villaggi ai confini tra Ungheria e Slovacchia, luoghi dimenticati dal sistema culturale". La suggestione che ha portato la compagnia a trascorrere "serate intere, dopo le performance, a parlare di Pasolini intorno al fuoco in campi di roulotte e caravan" è la stessa che si respirerà a Ferrara, il prossimo febbraio, quando lo spettacolo tornerà in città, nell’ambito del festival della Poesia organizzato dal teatro Comunale.

Luciano, cos’è la Piccola Orchestra Pasolini?

"È un lavoro teatrale che Teatro Nucleo ha creato nel 2021 e che continuiamo a tenere vivo nel processo di lavoro in sala. Nasce attorno all’esigenza che la giovane generazione del nostro gruppo ha sentito di approfondire la figura di Pasolini: la stessa reazione che si genera negli spettatori e nelle spettatrici più giovani durante lo spettacolo. Il processo artistico ha preso le mosse da una serie di poesie che io e Veronica Ragusa abbiamo messo in musica con la collaborazione di Stefano Galassi. Alla creazione poi si sono aggiunti anche Giulio Belletti e Stefano Del Biondo. Da lì, è nata l’idea di costruire questa sorta di cabaret grottesco e ‘mistico’ che oggi è P.o.p."

Pasolini era un’intellettuale eclettico: commemorarlo con uno spettacolo può essere insidioso?

"Non saprei. La nostra idea di teatro non prevede le commemorazioni. Si commemora ciò che è morto e, mentre da un lato la vitalità poetica e filosofica di Pasolini ne fanno un intellettuale e un’artista estremamente contemporaneo, dall’altro il nostro tentativo è sempre quello di tradurre in carne viva idee che in un determinato momento della nostra storia appassionano la nostra creatività".

L’acronimo P.o.p. sembra richiamare un collegamento con il clima pop-americano che si respirava nel periodo in cui Pasolini ha operato.

"Sì, sicuramente questa contestualizzazione storica è stata una delle ragioni che ci ha spinto a scegliere il titolo. Ma in verità, il motivo più forte risiedeva nel disaccordo che provavamo nei confronti delle infinite celebrazioni teatrali e non teatrali, organizzate nel 2022. Quindi, Pop nasce come una sorta di provocazione a questo sistema dalla memoria corta. Dobbiamo aspettare i cinquant’anni dalla morte di Pasolini per continuare a parlarne?".

Francesco Franchella