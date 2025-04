Musica, biodanza e un po’ di cucina: "Laboratori che fanno comunità"

Laboratori per tutti i cittadini, tra musica, biodanza, creazioni con la ceramica, fantasia in cucina. Sono alcuni dei laboratori del progetto ‘Sinergicamente’, sorto dalla collaborazione tra Csv Terre Estensi e Dipartimento di Salute Mentale-Dipendenze Patologiche di Ausl Ferrara. Il progetto alla sua quarta edizione, con il contributo di 15mila euro dell’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara, che ha inserito la progettualità nel Piano di Zona.

I dettagli sono stati illustrati ieri nella residenza municipale di Ferrara dall’assessore alle Politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara Cristina Coletti e dalla vicepresidente del Csv Terre Estensi Chiara Sapigni, con Michele Pavanati e Chiara Zara del dipartimento di salute mentale-dipendenze patologiche di Ausl Ferrara. Era presente anche Silvia Dambrosio di Csv Terre Estensi. "Nato nel 2021 – spiega Coletti – in un periodo post-pandemico in cui era particolarmente urgente la necessità di sostenere le fasce della popolazione più gravemente penalizzate dall’emergenza, quelle in cui era già esistente una fragilità, ‘Sinergicamente’ si è trasformato da proposta pilota in un’azione di grande supporto per i cittadini in stato di disagio. Per promuovere la salute a tutto tondo è imprescindibile che ciascuno si senta parte della comunità. Il sostegno dell’Amministrazione comunale è un concreto ringraziamento a Csv, alle associazioni coinvolte e all’Azienda Sanitaria locale per essere di così grande sollievo tramite le numerose attività promosse in rete nell’ambito dello sviluppo progettuale".

Tra le attività in programma in questa quarta edizione dipingere con la musica, a cura del pittore Fernando Adriao; biodanza, con Loretta Maggi; mani d’arte esplorando la ceramica, condotto da Sonia Breveglieri. Poi l’officina dei suoni ritrovati, in collaborazione con La Quadra Aps, Fit Walk, a cura di Uisp Ferrara. A completare, fantasia in cucina, laboratorio previsto per maggio. La quarta edizione continua il percorso che nel 2024 ha visto il coinvolgimento di 13 enti del terzo settore del territorio associazione Noi, biblioteca Giardino, Cascagrossa Brazilian jiujitsu, circolo Scacchistico, Città del Ragazzo, club della Risata, cooperativa sociale Azioni, cooperativa sociale Integrazione Lavoro, I Ricostruttori, La Quadra aps, MusiJam, Sav - servizio accoglienza alla vita, Uisp Ferrara. Tutti i cittadini interessati a partecipare ai laboratori possono contattare, per informazioni e iscrizioni, il Csv Terre Estensi.

Mario Tosatti