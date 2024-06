Musica, buon cibo e cinema, l’estate in paese

Un calendario ricchissimo di appuntamenti quello di "PortomaggiorEstate", il programma che mette insieme tutti gli eventi estivi grazie alla collaborazione di Pro Loco Portomaggiore e delle associazioni del territorio. "Sono tantissime le iniziative – sottolinea l’assessore al Turismo, Enrico Belletti - per chi rimane in paese per il periodo estivo e per chi ha voglia di trascorrere in compagnia le serate (e non solo) tra il centro e le frazioni. Uno speciale ringraziamento a tutte le volontarie e i volontari e alle associazioni del territorio che hanno contribuito a realizzare un calendario che ci accompagnerà fino all’Antica Fiera. Musica, buon cibo, convivialità, divertimento, cinema, sono solo alcune delle proposte che terranno compagnia ai residenti e non solo. E gli appuntamenti non finiscono qua". Come sempre ci sarà l’appuntamento con "Verginese in musica" con la direzione artistica dell’Associazione Polifonica Il Nuovo Echo che coprirà tre serate, con un programma ricco e variegato, a partire da mercoledì 3 fino a mercoledì 17 luglio. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 21 e saranno ad ingresso libero. Immancabile anche il "Cinemino nel cortile", negli spazi della biblioteca comunale per i quattro martedì del mese di luglio: si partirà martedì 9 luglio con il film "Full Time – Al cento per cento per arrivare alla chiusura martedì 30 luglio con "Si Chef! La Brigade". I film inizieranno alle 21.15. Dopo il successo dello scorso anno confermato anche l’appuntamento con la Festa della biblioteca: venerdì 5 luglio a partire dalle ore 18.30.

f.v.