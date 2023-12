Musica come terapia per le persone fragili. Nasce ’Mi fa stare bene’

La musica come occasione di benessere, inclusione e crescita per ragazzi con fragilità e non solo. Tutto questo nel progetto ‘MI FA staRE bene LA muSIca’ ideato dall’associazione Lo Specchio, con il coinvolgimento dell’Istituto Einaudi e il sostegno del Comune di Ferrara. L’iniziativa, che è partita lo scorso ottobre e ha portato alla creazione di una band musicale inclusiva con cinque componenti, è inserita nel Piano di Zona 2023 del Distretto Socio-Sanitario Centro-Nord. I dettagli del progetto sono stati illustrati ieri. Alla presentazione sono intervenuti l’assessore alle politiche sociali del Comune Cristina Coletti e dalla presidente Associazione Lo Specchio Teresa Graziani, assieme alla dirigente scolastica dell’Istituto Einaudi di Ferrara Marianna Fornasiero con il docente Luca Masetti, i componenti dell’associazione Bach Beat Matteo Morini e Giuliano Sarti oltre la psicoterapeuta Vissia Zanobi. "Si tratta - ha spiegato l’assessore Coletti - di un progetto innovativo e rivoluzionario che rappresenta una concreta opportunità di fare inclusione reale, dando modo ai partecipanti di confrontarsi fra le loro, facendo crescere nuove attitudini e sviluppando quelle che già si posseggono. Per il nostro territorio è il primo complesso musicale che mette insieme persone con fragilità, che hanno però capacità speciali a cui bisogna dare i giusti spazi di espressione. La musica è uno strumento importante per il benessere psicofisico e può essere un veicolo di incontro importante. Ringrazio Lo Specchio e la presidente Teresa Graziani, per il suo instancabile impegno nel dar vita a progettualità nuove e preziose". Un progetto reso possibile anche grazie al contributo di 15mila euro di un bando comunale specifico dei servizi sociali. La progettualità prevede prove periodiche della band negli spazi di Sonika, con il coordinamento dei musicisti Matteo Morini e Giuliano Sarti. "Iniziativa per noi molto importante - ha dichiarato Teresa Graziani -, che stiamo portando avanti con tutte le nostre forze e ringrazio l’assessorato per il prezioso contributo economico".

