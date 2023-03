"Musica con tè", appuntamento domani al Verginese

Domani alle 16 nella Vinaia del Sapere, nella splendida cornice della delizia estense del Verginese, a Gambulaga, si terrà il quinto appuntamento della undicesima edizione di "Musica con tè", gli appuntamenti in musica organizzati dall’associazione "Il Nuovo Echo" in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del comune di Portomaggiore e la Cooperativa Atlantide studi e servizi ambientali e turistici, in cui l’ascolto della musica viene reso ancor più gradevole da una calda tazza di tè e pasticcini offerti al pubblico. In programma "Il soffio della terra", in concerto il Gruppo Ocarinistico Budriese (Luca Quaglia, Fabio Galliani, Marco Venturuzzo, Emiliano Bernagozzi, Doralice Minghetti, Gianni Grossi, Alberto Ciarrocca, ocarina; Emiliano Bernagozzi, direttore; Matteo Forlani, pianoforte. In programma musiche di: Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Ennio Morricone, Joe Hisaishi. E’ gradita la prenotazione: tel. 335-236673.