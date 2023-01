"Musica con tè" domenica al Verginese

Musica colta e teatro, è l’abbinamento scelto dall’associazione polifonica Il Nuovo Echo per il nuovo appuntamento della rassegna culturale "Musica con tè", giunta all’undicesima edizione e ospitata a Gambulaga, nella Vinaia del sapere, nel Verginese, in programma domenica 15 gennaio alle 16. Andrà in scena "La favola del giardino incantato", una lettura magica a due clavicembali, con musiche di Giles Farnaby, Francois Couperin, Jan Pieterszoon Sweelinck, Michel Corrette, Jean-Philippe Rameau e Girolamo Frescobaldi.