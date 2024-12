Musica, cultura e fuochi. Così per aspettare il 2025

COMACCHIO Atmosfere magiche, fuochi pirotecnici, colori inconfondibili per un grande divertimento. Saranno questi gli ingredienti del Capodanno a Comacchio in programma martedì, patrocinato e sostenuto dal Comune di Comacchio e organizzato da Made Eventi per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025. In piazzetta Trepponti già dalle 17 ci si scalderà al ritmo di musica con Ricky Mazza Dj e Miki Zara Dj all’Aperitivo di Capodanno all’Antica Pescheria Lounge gestito da "Battija Estensi & Volano" e "Asd My Life". Alle 19, invece, un grande appuntamento è quello con musica ed effetti dell’Arpa Laser: una serie di raggi laser visibili in tutta la città che verranno suonati come fossero le corde di un’arpa, al fine di produrre le più grandi hit degli anni ‘80-‘90. Lo show verrà ripreso e trasmesso da Telestense il giorno stesso. La musica riprenderà alle 22 con Ricky Mazza Dj e Miki Zara Dj, mentre alle 23.55 inizierà il fatidico countdown al Ponte di San Pietro, dove il cielo sarà illuminato dallo show piromusicale mozzafiato, accompagnato da alcuni dei più celebri brani della musica internazionale. La festa continuerà poi fino alle 2 all’Antica Pescheria Lounge, tra la musica del Dj set e il laser show. Infine, il 1° gennaio, sempre nell’Antica Pescheria Lounge dalle 16, cittadini, turisti e visitatori saranno attesi da Maso Dj per festeggiare il nuovo anno con le grandi hit del momento gustando "l’Aperiprimo", l’aperitivo del primo dell’anno.

Ci sarà spazio anche per chi desidera scoprire o riscoprire la città, visitando il Museo Delta Antico che rimarrà aperto nelle giornate di lunedì (dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18) e 1° gennaio (dalle 14 alle 18). Ad accompagnare verso la festa di Capodanno non mancheranno altri appuntamenti del programma natalizio. Oggi alle 15, dal Bettolino di Foce, è prevista la Passeggiata di Natale nelle Valli di Comacchio alla scoperta della storia e dell’evoluzione del territorio, che si concluderà con una dolce merenda al Bettolino di Foce (tariffe: 15 euro; ridotto da 4 a 10 anni: 10 euro; gratuito fino ai 3 anni): la prenotazione è obbligatoria, visita garantita con minimo 8 partecipanti: info@podeltatourism.it; 346-5926555. Poi, le rassegne curate da I Teatri del Delta: per "Natale in Piazza" dalle 15.30 in centro storico vi sarà lo spettacolo itinerante "Folletti a tutto gas" con il duo Jump_it, mentre alle 16.30 alla Bottega di Geppetto nell’Antica Pescheria vi sarà lo spettacolo di Burattini della compagnia GAD Città di Ferrara. Le rassegne dei Teatri del Delta torneranno anche martedì: alle 15.30 con lo spettacolo "Sua Altezza il Musico" con la compagnia All’InCirco, e alle 16.30 alla Bottega di Geppetto i burattini di Massimiliano Venturi.

Valerio Franzoni