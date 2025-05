Musica, cultura e spettacoli, torna la Fiera di Maggio

Torna la Fiera di Maggio a San Carlo: tre giorni di festa, musica, divertimento e tradizione. Il paese si prepara così ad accogliere il ritorno della tanto attesa manifestazione di primavera, un appuntamento che unisce comunità, divertimento e cultura locale. Da venerdì 9 a domenica 11 maggio, il centro del paese sarà animato da un ricco programma di eventi adatti a tutte le età. Ogni sera sarà attivo il punto ristoro con cibo e bevande per tutti i gusti, mentre il Luna Park porterà la magia delle giostre nel cuore del paese. Non mancheranno i giochi di una volta, le attività per i più piccoli come il truccabimbi e i LEGO giganti, e il tradizionale mercatino degli hobbisti.

La Fiera si aprirà venerdì 9 maggio alle ore 21.30 con il concerto de Gli Autoritratti insieme al poliedrico Andrea Poltronieri. Sabato 10, a partire dalle ore 16.30, spazio al “San Carlo Dog Show” in collaborazione con Morgania & Co., seguito dalla musica anni ‘70, ‘80 e ‘90 con Cristian e Maccio dalle 18.30. Domenica 11 maggio si chiuderà in bellezza con karaoke, balli di gruppo, una sfilata di moda sotto le stelle alle 21.00 e, a seguire, un emozionante spettacolo pirotecnico.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Terre del Reno, in collaborazione con la Pro Loco di San Carlo e la Sagra della Zucca e del suo Cappellaccio Ferrarese IGP, e con il prezioso supporto di attività commerciali del territorio. Un’occasione imperdibile per vivere la comunità, promuovere le eccellenze locali e divertirsi in compagnia. Insomma, una festa unisce tradizione e sfide future proponendo il meglio del paese. Tante novità e curiosità per attrarre visitatori e famiglie, anche da fuori provincia di Ferrara.