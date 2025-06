Musica d’autore a Diamantina: un omaggio a Guccini

Diamantina si prepara ad accogliere una serata dedicata alla grande musica d’autore italiana. Domenica 22 giugno, alle ore 21, il pubblico de "La Diamantina" avrà l’opportunità di assistere a un omaggio musicale a Francesco Guccini (nella foto), interpretato dal gruppo Emme Colletti. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Diamantina, promette di essere un appuntamento imperdibile per gli amanti delle sonorità e dei testi del cantautore emiliano.

Gli Emme Colletti, formazione emergente nel panorama musicale locale e non solo, si sono distinti per la loro capacità di reinterpretare in chiave personale brani iconici, mantenendone intatto lo spirito originale ma arricchendoli con nuove sfumature. Il gruppo è composto da musicisti talentuosi che, con arrangiamenti curati e una profonda passione, sapranno trasportare il pubblico nell’universo poetico di Guccini.

La serata avrà anche un ospite d’eccezione: Roberto Manuzzi, special guest che arricchirà l’esibizione con il suo contributo artistico. La sua presenza aggiungerà un ulteriore tocco di qualità a un concerto già molto atteso. "Ma s’io avessi previsto tutto questo...", recita un’evocativa frase sulla locandina, richiamando l’atmosfera riflessiva e profonda tipica delle canzoni di Guccini.

Il concerto si terrà presso la suggestiva cornice de "La Diamantina", in Via Diamantina, 16, a Vigarano Mainarda. Una serata all’insegna della musica d’autore e delle emozioni che solo Francesco Guccini sa regalare, reinterpretato dalla bravura degli Emme Colletti. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Pro Loco al numero 0532/715073.