Musica e abiti indi per ’ Voci dal parco’

Serata di musica al parco della Rocca con l’Associazione Valentina che per stasera ha organizzato il ‘Cento Coachella’ con cena dalle 19.30 e musica con dj Tony Zanfa dalle 21.30. "E’ una serata ispirata al famoso Festival californiano, basato su abiti stile indi e musica contemporanea - spiega Jessica Frabetti, presidente dell’associazione in ricordo della sorella - con questi eventi vogliamo far capire ai giovani, ch e si può fare volontariato anche in modo divertente, creare aggregazione e viaggiare con la mente".