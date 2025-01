Musica e arte alla chiesa di San Lorenzo

Domenica, alle 18, alla chiesa di San Lorenzo, piazza Cardinal Lambertini, si terrà la rassegna concertistica “Musica e Arte a Cento” della Fondazione Teatro “G. Borgatti”, in collaborazione con il Comune di Cento. L’iniziativa è giunta alla sua terza edizione ed ha riscontrato sin dal primo anno un alto gradimento ed una vasta partecipazione di pubblico. La rassegna è nata sia per una sempre maggior diffusione della cultura musicale, sia per una più ampia valorizzazione del patrimonio artistico centese.

La terza edizione di Musica e Arte a Cento, infatti, dopo un primo appuntamento di musica prettamente barocca dal titolo “Guercino, archetto e pennello”, proseguirà con tre momenti musicali a ingresso libero.