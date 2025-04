Musica e calici al bar ’Ti Porto al Mare’. La voglia d’estate sta già cominciando

Prove tecniche d’estate al bar ’Ti Porto al Mare’, in Viale dei Continenti, Lido delle Nazioni, con un tuffo nel passato, aperiwow party, 70/80/90, con Deejay Pablo e lo showman Pency. Serata simpaticissima sia per la partecipazione che per la conduzione della serata svolta con professionalità artistica del conduttore Pency, un grande trascinatore che coinvolge inaspettatamente il pubblico, che lo asseconda nelle sue performance dialettiche durante la serata musicale.

Con Pency, instancabile intrattenitore, si arriva a notte fonda e non ci si accorge che è passato il tempo velocemente, senza accorgersene. Il tema della serata riguardava l’abbigliamento. Si consigliava di vestire abiti anni Settanta, poiché a fine serata ci sono state le premiazioni per chi risultava più in sintonia con il tema anni 70. Sono state premiate due coppie che hanno fatto ritornare con il proprio abbigliamento, al glorioso a quel periodo. Serata piacevolissima, grazie anche alle degustazioni preparate dal locale per i propri clienti.

E non finisce qui. Il 16 maggio inizierà ogni venerdi della settimana, musica da discoteca al giardino estivo adiacente al bar, con dj per un divertimento serale fino a tarda ora.