Musica e cinema, racconti di passioni

"La musica nel cinema - Un racconto di competenze, ruoli e passioni", è questo il titolo dell’evento in programma oggi, alle 16, nei locali di Ferrara Off di viale Alfonso d’Este 13. L’evento è organizzato da Cna Cinema e Audiovisivo Emilia-Romagna in collaborazione con Cna Cinema e cultura Ferrara, nell’ambito del progetto Ciak reloaded, co-finanziato dalla Regione attraverso l’Emilia Romagna Film Commission. Sarà un viaggio nel cuore del rapporto tra musica e immagine, rivolto ai professionisti del settore, agli artisti, ai tanti appassionati.