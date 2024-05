Musica e comunicazione. Alunni a scuola di eventi

Gli allievi della classe 5°AB dell’Istituto Professionale IPSSC di Bondeno, in collaborazione con il Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara, sono stati protagonisti di un percorso di orientamento che il Conservatorio ha realizzato in accordo con l’Istituto Superiore G. Carducci di Ferrara, in attuazione del DM934/2022 che disciplina le modalità di attuazione dei progetti da parte delle Istituzioni, relativi all’“Orientamento attivo nella transizione scuola-università” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca”, finanziato dall’Unione europea. Le istituzioni aderenti propongono alle scuole superiori l’organizzazione di corsi di orientamento della durata di 15 ore ciascuno da somministrare agli alunni iscritti agli ultimi 3 anni della scuola secondaria superiore di secondo grado, con la possibilità di coinvolgere le insegnanti e gli insegnanti della scuola secondaria superiore, in modo che, successivamente, anche il personale scolastico interno possa svolgere il ruolo di orientatore. Il Conservatorio G. Frescobaldi ha proposto all’Istituto G. Carducci di Ferrara alcuni progetti, tra cui uno intitolato "Comunicazione e produzione musicale: comunicare e promuovere la musica e lo spettacolo dal vivo" con l’obiettivo di far conoscere agli studenti i ruoli e le figure professionali coinvolte nella produzione e comunicazione dell’industria musicale. Inoltre attraverso il laboratorio, la classe si è trasformata in una vera e propria agenzia di comunicazione digitale, creando materiale di comunicazione dell’evento musicale conclusivo dell’istituto (materiale grafico, comunicati stampa, programmi di sala, piano editoriale, sito web e social). Il laboratorio è stato condotto dalla dottoressa Laura Previati, responsabile dell’ufficio stampa e comunicazione del Frescobaldi, che ha permesso agli studenti della classe 5AB dell’Istituto Professionale IPSSC di Bondeno di immedesimarsi in una situazione lavorativa reale, a servizio dei propri colleghi e del proprio istituto. L’evento su cui la classe ha lavorato è il concerto ’Tra musical e cinema’, che ha come protagonisti gli allievi del corso di musica dell’Istituto G. Carducci di Ferrara e che si svolgerà il prossimo 31 maggio alla sala Estense di Ferrara. Il progetto ha avuto luogo presso l’Istituto Superiore IPSSC Carducci di Bondeno dal 12 febbraio, concludendosi lunedì 26 aprile, per un totale di 15 ore suddivise in 5 incontri in orario curricolare. Il progetto rappresenta tutt’oggi una possibilità per acquisire nuove competenze da spendere in ambito extrascolastico tramite percorsi mirati di orientamento.