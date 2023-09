Musica e granchio blu, weekend al ristorante

Allungare la stagione turistica sulla costa, dare sostegno al contrasto alla proliferazione del granchio blu a colpi di manicaretti, e valorizzare i prodotti del territorio. Sono questi gli obiettivi della manifestazione ‘Music Crab: food & drink’, lanciata da Ascom e che vedrà il coinvolgimento di ristoranti e lounge bar del litorale nei week-end (dal venerdì al sabato): dai Lidi di Comacchio, ai quali si aggiungerà anche Goro e l’area dell’abbazia di Pomposa.

Enogastronomia e musica saranno gli ‘ingredienti’ principali dell’iniziativa (che ricalca format e senso della Delta Rock Week della primavera scorsa) presentata ieri al Ristorante Sayonara di Lido degli Estensi dal presidente di Ascom Comacchio Gianfranco Vitali, da Franco Casoni dell’agenzia Starman (che curerà la manifestazione dal punto di vista logistico), Barbara Mariotti titolare della Società Agricola Mariotti che parteciperà all’evento con i propri vini delle Sabbie, e da Emanuela Carli, titolare del ristorante ‘Dal Capitano’ di Lido degli Estensi. "Questo format, che vede la collaborazione tra imprese, rinforza la nostra proposta di allungare la stagione turistica sulla costa – spiega Gianfranco Vitali - che ha tanto da offrire sotto l’aspetto culturale e naturalistico. E si unisce alla classica Sagra dell’Anguilla, per creare un’ulteriore attrattiva". Non solo: "Un ulteriore progetto sulla nostra costa – commenta Matteo Musacci, presidente provinciale di Fipe Confcommercio Ferrara – che ha lo scopo di contrastare, favorendone il consumo, il granchio blu". La creatività degli chef, buona musica e degustazioni di vini saranno protagonisti dell’evento che vede, ad oggi, il coinvolgimento di una decina di attività: Ristorante Quieto Vivere a Lido di Spina, Ristorante Sayonara di Lido degli Estensi, Lounge Bar Samar a Lido degli Estensi (che proporrà il venerdì sabato e domenica un’apericena al sapore di granchio blu accompagnato dai cocktail del barman Campione del Mondo Mario Carli), Ristorante Monnalisa a Lido degli Scacchi, Lounge Bar Vela Blanca a Goro, Ristorante Sonia a Lido di Pomposa, Ristorante Just Prestige a Lido delle Nazioni, Ristorante New Age a Lido di Volano, Lounge Bar Banchina 52 a Comacchio (dove domani sarà creato un cocktail dedicato al granchio blu e il 6 ottobre ci sarà una degustazione di vini con le cantine Mariotti). E aderirà anche ‘Dal Capitano’ a Lido degli Estensi che, per la festa di chiusura di domani, proporrà musica dal vivo e un menù di polpette di baccalà, tagliolini al granchio blu e pesce azzurro a scottadito.

Valerio Franzoni