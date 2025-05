Musica e inclusione in Sala Estense. Debutta ‘Una canzone per Kate’

Una mattinata per celebrare musica, talento e inclusione in ricordo di Kate. Un appuntamento dove le emozioni non mancheranno, quello programmato per giovedì alle 10 alla Sala Estense. Si tratta della prima edizione di ‘Una canzone per Kate’, un concorso musicale istituito dall’associazione ‘Lo Specchio’ in memoria di Caterina Ruggeri per tutti ‘Kate’, componente della band inclusiva ‘I Musicanti’ scomparsa nell’agosto 2024 a soli 21 anni. L’iniziativa vedrà proseguire la sinergia tra l’associazione e l’istituto Einaudi, dalla quale a fine 2023 è nato il primo gruppo musicale inclusivo del territorio ferrarese, anche grazie al sostegno economico di 15mila euro dell’assessorato alle politiche sociosanitarie, che ha, inoltre, patrocinato l’evento alla sala Estense.

I dettagli e gli obiettivi dell’iniziativa sono stati illustrati ieri in municipio dall’assessore comunale alle politiche sociosanitarie Cristina Coletti, con la presidente dell’associazione ‘Lo Specchio’ Teresa Graziani, la dirigente scolastica dell’istituto Einaudi Marianna Fornasiero e il musicista e membro de ‘I Musicanti’ Matteo Morini. "Una canzone per Kate – ha dichiarato Coletti – è un’iniziativa di grande spessore, nata per commemorare una persona che con la sua creatività ha lasciato tracce indelebili nei primi anni di vita della band ‘I Musicanti’. Il concorso in onore di Caterina ne rafforza il ricordo e soprattutto rinsalda la fruttuosa sinergia che si è creata tra ‘Lo Specchio’ e l’istituto Einaudi per un progetto, a cui anche l’amministrazione ha creduto da subito, che dimostra cosa può nascere quando si uniscono le forze".