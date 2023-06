Musica e luna park, ecco la festa "Sei giorni di grandi eventi"

Fervono i preparativi per la festa patronale dei Santi Pietro e Paolo, che si svolgerà da domani al 3 luglio compresi, organizzata dalla parrocchia, con il patrocinio del Comune di Copparo. Ad aprire gli appuntamenti in piazza Giovanni XXIII saranno, domani, i bimbi della scuola materna ‘Divina Provvidenza’. A seguire, alle 21, in chiesa verrà presentato ‘Vox Aeternitatis’ (nella foto). Si tratta un concerto in forma narrata che si focalizza sui momenti salienti della vita dei due santi patroni; musica e narrazione si alterneranno per creare un sublime momento di riflessione e coinvolgimento spirituale. Le musiche sono state scritte dal compositore e pianista Antonio Rolfini che si esibirà al pianoforte sia come solista, sia in duo con il violoncellista Simone Montanari.

La voce narrante sarà quella di Angela Felisati. Giovedì alle 18 sono programmate la messa e la processione, quindi la serata vedrà protagonista Jackson One: un progetto che unisce visual e musiche dell’indimenticabile Re del pop, con la voce Roy Paladini, vincitore dell’edizione 2023 di ‘Tali e Quali’ di Carlo Conti: uno spettacolo con musicisti di altissimo livello, capitanati dal grandissimo Ricky Roma, e un corpo di ballo pazzesco. Venerdì la serata musicale sarà affidata alla Scuola di Musica ‘Varos Zamboni’, sabato ai ‘Rustikani’ e domenica ai ‘Mercanti e Servi’. Non mancheranno il ristorante, il luna park, con gli esercenti dello spettacolo viaggiante che, venerdì mattina, metteranno le loro attrazioni anche a disposizione delle persone con disabilità, in un’ottica di inclusione. La chiusura della festa è affidata all’estrazione a premi della lotteria.

v. f.