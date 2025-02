Musica e maschere che prendono vita. La magia del Carnevale invade le strade

Mancano davvero pochissime ore al via del Cento Carnevale d’Europa che domani mostrerà tutta la sua bellezza e maestosità con maschere di cartapesta che si faranno largo tra le vie della città per arrivare in Piazza Guercino e prendere vita tra spettacolo, coriandoli e gettito di regali tra le torrette, anticipate dalle coreografie delle associaizoni carnevalesche. Un carnevale che inizierà alle 10,30 con tanti spettacoli e attrazioni per poi vedere alle 14 la sfilata dei 5 carri allegorici. Si potrà accedere alla manifestazione, trovando la biglietteria, e dunque l’entrata all’incrocio tra via XXV Aprile, XX Settembre, II Giugno e da quella posta all’incrocio tra via IV Novembre e via Malpighi. E se il clou sarà la grande sfilata dei 5 carri carnevaleschi, sono tantissime le iniziative che prenderanno il via già da oggi. Alle 11 infatti, apre la mostra “La Cartapesta fra sacro e profano” a cura di Elena Bastelli e Lorenzo Lorenzini, all’interno della Chiesa di San Lorenzo a Cento in piazzetta Cardinal Lambertini. Nel contesto dell’esposizione si potrà assistere all’installazione artistica “Su ali di carta” di Alessandro Ramin. La mostra si conclude sul presbiterio della chiesa, davanti all’Annunciata del Guercino, fonte ispiratrice dell’installazione di Ramin. Ogni sabato mattina l’installazione prenderà vita, attraverso il procedere del lavoro di Ramin che, pezzo dopo pezzo, cartapesta dopo cartapesta, porterà a compimento le sue “Ali di carta”. Alle 18, poi, nella sala del Centro Studi della Pinacoteca, Lorenzini terrà la conferenza “Prima del Carnevale. La cartapesta a Cento”. Domani, invece, per tutto il giorno, ci sarà “Il Carnevale si racconta” un’esposizione degli antichi costumi e maschere di cartapesta presso l’ex Bar Italia in C.so Guercino, in collaborazione con la Scuola d’Artigianato Artistico e il Comune di Cento, dalle 10 in Rocca la Rievocazione Storica a cura della Compagnia del Gambero di Cento, alle 10:30 l’esibizione dell’Orchestra FLIC di Renazzo, lungo Corso Guercino sfila l’Eccellenza Ferrari a cura degli Amici della Scuderia di Cento e alle 14 prende il via il carnevale che avrà Dargen D’Amico come primo grande special guest. Fino alle 8:30 vi sarà libero accesso al circuito ma a quell’ora si chiuderanno le porte. I cittadini residenti all’interno del capoluogo di Cento, possono accedere liberamente al circuito fino alle ore 9:30.

Laura Guerra