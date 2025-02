Musica e parole ricordando Guercino

Cento si prepara ad accogliere un weekend di eventi dedicati al Guercino per celebrarne il compleanno con iniziative da domani a domenica.

Si comincia domani alle 17 in Pinacoteca con la presentazione della tesi di laurea di Elisabetta Poluzzi, ‘Guercino a Casa Provenzali. Studi sull’iconografia e sulla committenza del Fregio di Provenco’ e alle 20 in gipsoteca, l’attività per bambini dagli 8 anni dal titolo Ritrovi ludici.

La giornata di sabato è dedicata al battesimo del Guercino con l’esposizione in San Biagio del libro dei battesimi, dalle 9 alle 18, per ammirare l’atto originale del battesimo del maestro. Poi alle 10.30, in Pinacoteca, il progetto didattico ‘Tanti auguri Guercino’ per bambini tra i 6 e i 10 anni, alle 16 l’itinerario guidato ‘Cosa vedeva Il Guercino quando guardava Cento’ per scoprire i luoghi che ispirarono le sue opere e in Pinacoteca e, infine, dalle 15 alle 19, performance artistiche.

A chiudere la giornata, alle 18.30, il concerto Capriccio - Improvvisamente il suono, con il violino di Davide Amodio.

Anche domenica sarà ricca di eventi tra visite guidate, burattini, laboratori, spettacoli, quadri viventi in Pinacoteca dalle 15 alle 19, e infine, alle 17.30 la conferenza ‘Geografie del Guercino: le opere romagnole tra natura e accademia’ tenuta da Giovanni Sassu.