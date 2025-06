Musica e prevenzione contro l’ictus. Band e concerti nel Sottomura

Tre appuntamenti con la musica dal vivo, fra divertimento e convivialità, conoscenza e prevenzione dell’ictus cerebrale. È ‘Music 4 Stroke 2025’, la rassegna, in partenza a Ferrara venerdì – 20.30-22.30 - al bar Paradiso Verde di viale Alfonso I d’Este 1. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Alice Ferrara (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) e si avvale del patrocinio dell’assessorato alle Politiche sociosanitarie. Scopo del ciclo di concerti, a ingresso libero, è offrire tre serate aperte alla popolazione in cui fare sensibilizzazione su un danno cerebrale che può causare effetti gravissimi, e lasciare conseguenze permanenti, a chi ne viene colpito. L’ictus è infatti la principale causa di disabilità in Italia.

Il programma e le finalità della rassegna sono stati illustrati ieri dell’assessore Cristina Coletti e dal presidente di Alice Claudio Mari, con Alessia Morganti del bar Paradiso Verde e Sabrina De Mori dell’associazione Barrio De Alma. "Anche attraverso iniziative di questo genere – ha affermato Coletti – si può creare conoscenza, coscienza e senso di responsabilità nella cittadinanza. Alice merita l’attenzione e la vicinanza dell’amministrazione, e dell’intera comunità, perché è una realtà fondamentale che si rivolge alle persone con lo scopo di sensibilizzare sulle cause che portano all’ictus cerebrale, e al tempo stesso consegnare le contromisure per prevenirlo o affrontarlo al meglio. L’invito che rivolgo a tutti i cittadini è di partecipare, perché farlo significherà trascorrere alcune serate piacevoli, al termine delle quale tutti saranno più consapevoli". "Per noi – ha sottolineato Claudio Mari – è molto importante che il Comune sposi queste manifestazioni, che offrono l’occasione per parlare dell’ictus celebrale, terza causa più diffusa di morte e prima causa di invalidità".

Le serate in calendario sono tre, tutte al bar Paradiso Verde di viale Alfonso I d’Este 1, dalle 20.30 alle 22.30. Ad aprire la manifestazione spetta venerdì ai ‘The Dufflers’, la tribute band di rock classico. Venerdì 4 luglio si esibiranno i ‘The old rock band’ che proporranno un viaggio per far rivivere le atmosfere, i ritmi e le emozioni della musica degli anni ‘70 e ‘80 e il 25 luglio i ‘Ferrara country born free’, con una serata di Country Line Dance per tutti, dai 6 ai 90 anni. Per chi ama ballare o vuole provare qualcosa di nuovo, la Country Line Dance, insieme a momenti di Square Dance e in formazione, aspetta tutti per un evento all’insegna del ritmo e della buona compagnia.