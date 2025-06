Musica e solidarietà ai Trepponti con l’orchestra

La rassegna Comacchio Summer Experience continua a incantare residenti e turisti con un calendario ricco di eventi, ma è il venerdì sera ai Trepponti che la magia raggiunge il suo apice. Ogni settimana, il suggestivo scenario del ponte storico si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove la musica si fonde con l’impegno sociale. Stasera sarà la volta dell’Orchestra di Fiati di Mondaino, che alle 21 presenterà lo spettacolo “L’orchestra e il mare”, un omaggio alle suggestioni dell’universo marino attraverso il potente respiro degli strumenti a fiato.

Diretti dal maestro Andrea Brugnettini, i musicisti proporranno un viaggio sonoro tra colonne sonore, pagine sinfoniche e composizioni originali, evocando le onde, i misteri degli abissi e le storie custodite dall’acqua. Un concerto che promette di lasciare il segno, non solo per la qualità artistica, ma anche per il valore aggiunto dell’iniziativa: l’apertura serale sarà affidata a Telethon, che avrà modo di farsi conoscere e raccogliere offerte libere grazie a un banchetto allestito per l’occasione. L’ingresso, come sempre, è libero e aperto a tutti, confermando la vocazione inclusiva della manifestazione. "Vogliamo che la cultura sia accessibile e che al tempo stesso possa sostenere cause importanti – spiegano gli organizzatori –. Ogni venerdì una diversa associazione avrà spazio per presentarsi, e il pubblico potrà contribuire con semplicità e generosità".