Musica e solidarietà al Centro di Promozione ’Parco Verde’

Una serata di note e beneficenza si terrà venerdì 30 maggio al Centro di Promozione Sociale Parco Verde di Copparo, in via Garibaldi numero 106. Alle 21 il Coro “Il Nostro Canto Libero” sarà protagonista del concerto “Un viaggio nel tempo con la musica” che attraverserà diverse epoche musicali per regalare emozioni al pubblico presente, e per sostenere una causa importante: la Fondazione di partecipazione Casa Viva Onlus, realtà no profit con sede a Saletta, che si occupa dell’inserimento sociale di ragazzi con disabilità, grazie a laboratori protetti socio-occupazionali, e alla quale sarà destinato il ricavato della serata. Il Coro “Il Nostro Canto Libero”, diretto da Diego Buriani e associato alla Banda Filarmonica ‘G. Verdi’ di Cona’, nasce dalla passione per il canto e dal desiderio di sostenere con la musica le associazioni di volontariato del territorio. Il concerto, patrocinato dal Comune di Copparo, sarà con ingresso ad offerta libera.